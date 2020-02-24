برلماني يطالب بإعداد قائمة سوداء بأسماء "مطربي المهرجانات"

24 فبراير 2020 - 05:47 م

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب من الهيئة الوطنية للاعلام والهيئة الوطنية للصحافة وجميع وسائل الاعلام القومية والخاصة المرئية والمقروءة والمسموعة اصدار قرارات فورية بعدم استضافة اى مطرب من مطربى المهرجانات.

وأكد " زين الدين " فى بيان له اصدره اليوم، على ضرورة إعداد قائمة سوداء بأسماء مطربى المهرجانات وإرسالها لجميع وسائل الاعلام والصحافة لمنع ظهورها بمختلف وسائل الاعلام بعد إساءة مطربى المهرجانات للفن المصرى مطالبا بتوقيع اشد العقوبات على من يخالف القرارات الخاصة بمنع ظهور مطربى المهرجانات عبد مختلف وسائل الاعلام بما فيها المواقع الإلكترونية.

وأشاد النائب بالموقف الوطنى والمشرف من الفنان الرائع هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية باصداره تنبيها مهما على كل المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهى الليلية والكافيهات، بعدم التعامل مع مطربى المهرجانات، كما أصدرت النقابة بيانا جاء فيه إنه "فى إطار الجدل المجتمعى الحاصل على الساحة المصرية ووجود شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التى باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمى بأغانى المهرجانات، والتى هى نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية فى كثيرٍ منها، وقد أفرزت هذه المهرجانات ما يسمى بـمستمعى الغريزة، وأصبح مؤدى المهرجان هو الأب الشرعى لهذا الانحدار الفنى والأخلاقى، وقد أغرت حالة التردى هذه بعض نجوم السينما فى المساهمة الفعالة والقوية فى هذا الإسفاف".

وأوضح نقيب المهن الموسيقية أن شروط عضوية أو تصاريح النقابة بالغناء ليست قوامها صلاحية الصوت فقط، ولكن أيضًا هناك شروط عامة يتوجب أن تتوافر فى طالب العضوية أو التصريح، وهى الالتزام بالقيم العليا للمجتمع والعرف الأخلاقى واختيار الكلمات التى لا تحض على رذيلة أو عادات سيئة، وأن لجنة اختبار الأصوات مجرد مرحلة أولى، ثم ينعقد المجلس للنظر فى باقى الشروط.

وأكد الفنان هانى شاكر أنه لا يقبل ما حدث مؤخرًا من تجاوز بالألفاظ فى حفل أقيم باستاد القاهرة من أحد هؤلاء حسن شاكوش، والتعدى بكلمات تخالف العرف القيمى وتتعدى على الرواسخ الثابتة للمجتمع المصرى، وأنه ومجلس النقابة سوف يعيدون النظر فى كل التصاريح بالغناء أو عضوية النقابة فى ضوء المعايير والقيم التى يقبلها المجتمع.