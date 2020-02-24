رسميًا.. الزمالك يقرر خوض مباراته أمام الأهلي

24 فبراير 2020 - 04:46 م

تراجع نادي الزمالك عن قراره بعدم خوض مباراة القمة أمام النادي الأهلي المقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء اليوم، الإثنين، فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز، وذلك بفريق مختلط من قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء، بالإضافة إلى تشكيل جديد للجهاز الفني.

وأجرى الزمالك تعديلا على تشكيل الجهاز الفني الذي سيقود الفريق في المباراة ليكون عمرو فهيم مديرا فنيا ويعاونه كل من أحمد عبد المقصود وأحمد عبد الرؤوف .

كما تراجع نادي الزمالك عن قرار مشاركة الثلاثي محمد صبحي حارس المرمى ومحمد عبد السلام مدافع الفريق الأول وأحمد عيد الظهير الأيمن مع فريق، وجاء ذلك خوفا من تعرض أي لاعب للإصابة ومنحهم راحة مع باقي لاعبي الفريق.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك خوض مباراة القمة أمام الأهلي بفريق مزيج بين مواليد 1999 و2000 و 2001 يأتي قرار مجلس الإدارة بعد رفض مرتضى منصور رئيس النادي ومجلس القلعة البيضاء خوض الفريق الأول للمباراة اعتراضا على قرارات لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، ولمنح لاعبي الفريق الأول فرصة للراحة قبل لقاء الترجي في دوري الأبطال يوم الجمعة المقبل.

وقام مسئولو الزمالك بجمع فريق مختلط من قطاع الناشئين بالنادي لمواجهة الأهلي، بعد قرار انسحاب الفريق الأول من المباراة وعدم خوضها.

وتنص عقوبة الانسحاب من أى مباراة من مسابقة الدورى الممتاز، لاعتبار الفريق المنسحب مهزومًا بنتيجة 2 / 0، بالإضافة إلى خصم 6 نقاط من رصيده فى نهاية الموسم.