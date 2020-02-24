أول تعليق لـ قصى خولى على فيديو زوجته.. هذا ما قاله

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الفنان السوري قصي خولي
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فيديو

قصي خولي

زوجة قصي خولي

خرج الفنان قصي خولي، عن صمته، ليرد على الفيديو الذي تم تداوله لزوجته حيث كشف عن أسباب إخفاء خبر زواجه وإنجابه عن جمهوره.

وبرر قصي خولي خلال لقائه الإعلامية ميساء مغربي في حلقة مسجلة من خلال برنامج دبي كروز، الأمر قائلا: "حياتي الشخصية ملكي وفي بعض الأحيان لابد من الاحتفاظ ببعض الأمور لأنفسنا وهذا الأشياء حساسة لابد مشاركتها مع عائلتي الصغيرة وأنا لدي مملكتي الخاصة ".

وأكد قصي خولي أن قرار إخفاء خبر الزواج كان متفقا عليه من قبل الطرفين وليس من جانبه فقط.

كانت التونسية مديحة الحمداني قالت إنها تتعرض لظروف صعبة هي وابنها بسبب زوجها الذي أكد رواد "سوشيال ميديا" أنه قصي خولي، الذي أعلن منذ أشهر أنه أصبح أبا ولم يكشف عن هوية زوجته.

وكشفت مديحة الحمداني أنها تعرفت على قصي في 2014 عن طريق عملها في دبي، لافتة إلى أن كل زملائها يعرفون الحقيقة.

مديحة الحمداني تونسية الجنسية وفي العقد الرابع من عمرها، وتعيش في ولاية واشنطن الامريكية، واستقرت في دبي لفترة طويلة حيث كانت تعمل بإحدى الشركات، ومسلمة الديانة في حين ان قصي خولي مسيحي.


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