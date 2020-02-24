العراق يسجل أول حالة لـ"كورونا"

24 فبراير 2020 - 02:23 م

أعلنت دائرة الصحة في محافظة النجف جنوبي العراق، عن تسجيل أول إصابة بفيروس"كورونا" لزائر إيراني، وعلي أثر هذا الاكتشاف تم إخلاء مستشفى النجف.

وأوضح رضوان الكندي مدير عام دائرة صحة النجف في بيان نشرته "سكاي نيوز" أن نتائج الفحوص المخبرية التي أجريت اليوم أظهرت إصابة أحد طلبة العلوم الدينية الذي يحمل الجنسية الإيرانية بالفيروس، لافتًا إلي أن الطالب دخل العراق قبل قرار الحظر الذي أعلنت عنه خلية الأزمة الوزارية بحظر دخول المواطنين الإيرانيين إلى العراق.

وأشار إلى أن فرق التفتيش شكت في حالة الطالب أثناء عملية تفتيش بين الزائرين والطلبة في أماكن سكنهم بالمدينة المقدسة لدى الشيعة، مضيفًا أن الطالب تم تحويله إلى المستشفي وتم إرسال عينات منه إلي الفحص المخبري وتم وضعه في العزل الصحي بعد ثبوت إصابته.

جدير بالذكر أن حالات الوفاة في إيران جراء الفيروس وصلت إلى 7 حالات، وتعتبر هي أكثر دولة سجل فيها أكبر وفيات بالفيروس بعد الصين.