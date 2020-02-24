  • الإثنين 24 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر03:19 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مكرم محمد أحمد

مكرم أحمد لمهاجمي"رمضان":"مش هنقطم رقبة كل اللي ميعجبناش

العراق تسجل أول حالة لـ"كورونا"

العراق يسجل أول حالة لـ"كورونا"

مجدي يعقوب

رد قاسٍ من الإفتاء على تكفير مجدي يعقوب

كورونا

طبيب: ربنا حمى مصر من كورونا بفضل الرئيس السيسي

ثلاث إشاعات خاطئة عن حظر الطيران فوق مكة

العثور على جثة معتمرة يثير ضجة بمكة المكرمة

كارتيرون

قرار عاجل من الزمالك بشأن مباراة القمة مع الأهلي

ركلات الترجيح تهدي الزمالك كأس السوبر على حساب الأهلي

اتحاد الكرة يحسم أمر إقامة مباراة القمة اليوم

عمرو الجنايني

الجنايني عن احتضانه لـ"شيكابالا": "الفيديو اتلعب فيه"

الإعلامي عمرو أديب

"أديب": بيلعبونا لعبة القط والفار

محمد رمضان

الطيار الموقوف لـ"رمضان": عيب أوي أحنا مش عصابة

رد قاسٍ من الإفتاء على تكفير مجدي يعقوب

الحياة السياسية

مجدي يعقوب
مجدي يعقوب
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

بعد جدل دخوله الجنة أم النار.. رد حاسم من مجدي يعقوب

#

السعودية تتوعد إيران

#

بعد إباحة الفالنتين.. حملة سلفية لمقاطعة «الإفتاء»

#

رد حاسم من "الوزراء" على شروخ جسر "تحيا مصر"

فيس بوك

الإفتاء

مجدي يعقوب

ردت دار الإفتاء المصرية، على تكفير البعض للجراح العالمي مجدي يعقوب والحديث حول دخول الجنة من عدمه واتهام البعض له باليهودية، قائلةً: "السير مجدي يعقوب الجراح العالمي لديه من علم ومعرفة وخبرة أذهلت العالم، ولم ينظر يومًا ما إلى دين من يعالج وينقذ من الموت، بل بعين الشفقة والرحمة والإنسانية التي امتلأ بها قلبه".

وأضافت الدار، عبر صفحتها على "فيس بوك"، اليوم الاثنين، أنه من الطبيعي بالنسبة للمصريين بما حباهم الله من فطرة نقية، أن يتوجهوا إلى الله بالشفاء والرحمة والجنة للدكتور مجدي يعقوب  صاحب السعادة، لأنه في قلوب المصريين يستحق كلَّ خير، والجنة هي أكبر خير يناله الإنسان، دعاء فطري بعيد عن السفسطة والجدل والمكايدة الطائفية، دعاء نابع من القلب إلى الرب أن يضع هذا الإنسان في أعلى مكانة يستحقها".

وتابعت: "يا أهل الفتنة ومثيري الشغب ومحبي الظهور وجامعي "اللايك" و"الشير" يدخلون على الخط؛ من دون أن يسألهم أحد فيتكلمون بحديث الفتنة عن مصير الدكتور مجدي يعقوب، وكأنَّ الله تعالى وكلهم بمصائر خلقه وأعطاهم حق إدخال هذا إلى الجنة وذاك إلى النار؟

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

أنور إبراهيم ولدغات الجحر الواحد

فراج إسماعيل

رسائل النور..الحقيقة والطريق إليها

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» مذيعة تقصف جبهة زميلها والسبب صادم
» "ملطشة القلوب".. هاني رمزي يرقص برفقة إعلامية شهيرة
» استثناء أصحاب المعاشات من شرط امتلاك السيارة
» ارتفاع حرارة القطب الجنوبي وذوبان الجليد.. كارثة تكشفها ناسا
» محمد رمضان يثير الجدل من جديد: "أنا مش نمبر وان"
» إليسا تفتح النار على لبنان: "دولتنا وقحة"
» رئيس حي الأسمرات: بنعمل اللي محدش يعمله
» أمر رئاسي بتوفير معارض للمواطنين بهذه السلع
» منتخب الشباب يواجه فلسطين في كأس العرب
» وزير التعليم عن عجز المعلمين: دي مش مشكلتي
» الصحة العالمية: العطس في الكم هو الأفضل

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:27 م

  • فجر

    05:10

  • شروق

    06:33

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:27

  • مغرب

    17:54

  • عشاء

    19:24

من الى
أرشيفية
سد النهضة
عبدالله رشدي يتحدث لـ"المصريون"
أرشيفية
وزيرة الصحة