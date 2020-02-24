طبيب: ربنا حمى مصر من كورونا بفضل الرئيس السيسي

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النيل للأخبار

أشرف عقبة

طب عين شمس

أكد الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة بكلية طب عين شمس، أن إعلان رئيس مجلس الوزراء عدم وجود حالات إصابة بفيروس كورونا في مصر، يوضح اهتمام الحكومة بصحة المصريين ، ووجود رئيس مهتم بصحة شعبه".

وأضاف "عقبة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الإثنين، أن وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية أعلنت سلبية إصابة الأجنبي الموجود في مصر بفيروس كورونا، وسلبية إصابة المصريين العائدون من الصين، معقبًا: "ربنا حمى مصر من فيروس كورونا بفضل توجيهات واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمصريين".

وناشد رئيس قسم الباطنة بكلية طب عين شمس، المواطنين بالاهتمام بالنظافة وغسل الأيدي، وأن يكون العطس والسعال في منديل والتخلص الآمن منه، وعدم وضع يده على أنفه أو عينه مع الحفاظ على نظافة الأسطح باستمرار، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة .

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