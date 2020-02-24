» استثناء أصحاب المعاشات من شرط امتلاك السيارة

24 فبراير 2020 - 01:05 م

تقدم النائب محمد عبد الغني، عضو مجلس النواب، بطلب لوزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، بشأن حرمان أصحاب المعاشات من صرف مستحقاتهم التموينية لمجرد امتلاكهم سيارة.

وأضاف عبد الغني، في بيان له اليوم الإثنين، أن سحب البطاقات التموينية من بعض أصحاب المعاشات ممن هم فوق الستين عامًا وعدم صرف مستحقاتهم التموينية لمجرد امتلاكهم سيارة، وهذا المعيار في الحذف من البطاقات التموينية يُعد غير عادلاً.

وأوضح عبد الغني، أن أصحاب المعاشات وهم فوق الستين عاماً قد انهوا مدة خدمتهم للدولة ومن ثم فإن امتلاك سيارة ليس هو المعيار، إذ يمكن أن تكون امتلاك السيارة نتيجة إرث أو نتيجة خدمتهم طوال سنوات، وهو ما يتطلب ضرورة إعادة النظر في هذا المعيار.

وتابع:"هؤلاء لا يملكون مصدراً آخر للدخل سوى معاشهم خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة وإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي القت بظلالها على الأسعار وأدت لارتفاع الأسعار والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، فضلاً عن أنهم في مرحلة متأخرة من العمر لا يمكنهم العمل بها، ومنهم من يعاني من أمراض ويقوم بصرف بعض العلاج على نفقتهم الشخصية في بعض الأوقات".

وطالب عضو مجلس النواب، وزير التموين بضرورة إعادة النظر إلى هؤلاء المواطنين والنظر إليهم بعين الاعتبار لظروف أصحاب المعاشات والعمل لإعادة البطاقات التموينية إليهم سريعاً، خاصة عقب انهاء مدة عملهم وخدمتهم للوطن وهو ما يتطلب مساعدتهم على مواجهة أعباء الحياة، لا إضافة المزيد من الضغوط عليهم، وذلك باصدار قرار باستثناء أصحاب المعاشات ممن بلغوا سن الستين من شرط امتلاك السيارة .