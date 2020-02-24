"هم يبكى".. لحظات رعب أثناء القبض على حامل "كورونا"

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متابعات - أمينة عبد العال

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة القبض على حامل لفيروس "كورونا" في الصين.

ويظهر مقطع الفيديو الرعب الواضح على أفراد الأمن أثناء محاولتهم القبض على الرجل، بعد تأكدهم من حمله للفيروس، وكان الرجل يجلس في السيارة ثم نزل منها وخلع القناع الذي يرتديه فهجم عليه رجل أمن من الخلف ووضع شبكة علي رأسه وكبلوه.

وأثار مقطع الفيديو ردود فعل متباينة ما بين الحزن علي حال الرجل والسخرية من رجال الأمن وهو يتعاملون معه.

جدير بالذكر أن نسبة المتعافين من فيروس"كورونا" في الصين وصلت إلى 30% فيما بقيت معدلات الوفاة عند 3% وفقًا لما نقلته شبكة تليفزيون الصين الدولية، اليوم، عن لجنة الصحة بالبلاد.

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