» محمد رمضان يثير الجدل من جديد: "أنا مش نمبر وان"

24 فبراير 2020 - 12:23 م

خرج الفنان محمد رمضان، عن صمته، ليرد على السخرية والجدل الذي أثير بسبب أغنيته "نمبر وان"، موضحًا أن ظلم الإعلام له هو ما دفعه لتقديم هذه الأغنية، وفق قوله.

وقال محمد رمضان أثناء لقائه بالتليفزيون السعودى ببرنامج "كارول كاريوكى":أنا اتظلمت من بعض الصحف والمواقع الإلكترونية وهو ما دفعنى لتقديم أغنية "نمبر وان".

وأوضح رمضان: "كان القصد من الأغنية أن الجمهور هو الذي يجعل الفنان نمبر وان وأنا لا أصنف نفسي نمبر وان".

يذكر أن محمد رمضان يواصل العمل الآن علي مسلسل "البرنس" المقرر عرضه في رمضان 2020.