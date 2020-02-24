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إليسا تفتح النار على لبنان: "دولتنا وقحة"

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شنت الفنانة اللبنانية، إليسا، هجومًا شرسًا، عبر حسابها على "تويتر"، على المسئولين في لبنان، بسبب فيروس كورونا، معلقة: "دولتنا وقحة".

قالت إليسا: "دولتنا وقحة.. ما عم لاقي كلمة تعبّر أكتر عن اللي عم بيصير".

وأضافت إليسا: انشالله المنصابين جايين من الفاتيكان، وقّفو الرحلات من هونيك!! بس تا ما يزعل حزب الله ما منوقّف الرحلات من إيران وخلي كورونا ينغل بين هالعالم! "

وأشارت إليسا من خلال تغريدتها "وفوق هيدا وكلو بيقولولنا الوقحين لا داعي للهلع! "


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