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عمرو الجنايني

الجنايني عن احتضانه لـ"شيكابالا": "الفيديو اتلعب فيه"

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الجنايني عن احتضانه لـ"شيكابالا": "الفيديو اتلعب فيه"

الرياضة

عمرو الجنايني
عمرو الجنايني
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شيكابالا

ام بى سى مصر

اديب

عمرو الجانيني

روي عمرو الجنايني رئيس لجنة اتحاد الكرة، تفاصيل احتضانه للاعب نادي الزمالك محمود عبد الرازق "شيكابالا"، في ممر مباراة سوبر الأهلي والزمالك في الإمارات"، قائلاً: "فيديو احتضاني لشيكابالا أتلعب فيه".

وأضاف "الجنايني "، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية " المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر"، أنه قام باحتضان لاعبي نادي الزمالك والأهلي، ولكن تم اقتصاص الفيديو، وظهر فقط وهو يحتضن لاعبي الزمالك ".

وتابع: "ده أنا أتعاقبت أني بوست رأس وليد سليمان لاعب النادي الأهلي، إيه الجو اللي إحنا عايشين فيه ده، رياضة أيه دي، واحد واخد كأس أقوله امشي من هنا".

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