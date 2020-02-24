الجنايني عن احتضانه لـ"شيكابالا": "الفيديو اتلعب فيه"

24 فبراير 2020 - 11:57 ص

روي عمرو الجنايني رئيس لجنة اتحاد الكرة، تفاصيل احتضانه للاعب نادي الزمالك محمود عبد الرازق "شيكابالا"، في ممر مباراة سوبر الأهلي والزمالك في الإمارات"، قائلاً: "فيديو احتضاني لشيكابالا أتلعب فيه".

وأضاف "الجنايني "، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية " المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر"، أنه قام باحتضان لاعبي نادي الزمالك والأهلي، ولكن تم اقتصاص الفيديو، وظهر فقط وهو يحتضن لاعبي الزمالك ".

وتابع: "ده أنا أتعاقبت أني بوست رأس وليد سليمان لاعب النادي الأهلي، إيه الجو اللي إحنا عايشين فيه ده، رياضة أيه دي، واحد واخد كأس أقوله امشي من هنا".