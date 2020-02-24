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أمر رئاسي بتوفير معارض للمواطنين بهذه السلع

الحياة السياسية

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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متابعات - أمينة عبد العال

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وزارة الدفاع

الإنتاج الحربى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات لتنظيم معارض ثابتة  في الوزارات ومعارض متحركة بالجامعات للمنتجات والصناعات التي تنتجها عدد من الوجهات الوطنية بالدولة.

في سياق متصل أعلنت وزارة الإنتاج الحربي في بيان صدر منذ قليل عن تشكيل لجنة برئاستها وعضوية ممثلة من 4 وزارات هي الدفاع والداخلية والصناعة والتعليم العالي والبحث العلمي وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والهيئة العربية للتصنيع للتنسيق المشترك لتجهيز المعارض الصناعية المزعم إقامتها.

كما أكدت الوزارة اهتمام الجهات المشتركة في المعرض بتقديم منتجات مدنية تساهم في تلبية احتياجات السوق المحلية ورفع العبء عن كاهل المواطنين  من خلال تقديم منتجات محلية ذات جودة عالية و أسعار منافسة في متناول الأسرة المصرية من خلال التعاون والتكامل بين مختلف الجهات بالدولة، حسبما نشرت" الوطن".

جدير بالذكر أن جامعة قناة السويس استضافت معرض لمنتجات الأشرة والصناعات المدنية لشركات وزارات الإنتاج الحربي والداخلية والتجارة والصناعة والهيئة العربية للتصنيع وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.


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