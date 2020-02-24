  • الإثنين 24 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر12:37 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
عمرو الجنايني

الجنايني عن احتضانه لـ"شيكابالا": "الفيديو اتلعب فيه"

الإعلامي عمرو أديب

"أديب": بيلعبونا لعبة القط والفار

محمد رمضان

الطيار الموقوف لـ"رمضان": عيب أوي أحنا مش عصابة

شوبير

"شوبير" يكشف مفاجأة بشأن مشاركة الزمالك بمباراة القمة

مجدي عبد الغني

فعل غريب لا يقوم به غير لاعيبة الدورى المصرى

هشام عشماوي

تنفيذ حكم الإعدام بالإرهابي هشام عشماوي

الاهلى والزمالك

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة لها

الطقس

"الأرصاد" تحذر من طقس الساعات المقبلة

تركي آل شيخ

"آل الشيخ" يدعم "الخطيب" ضد "الجبلاية"

فريد الديب

الديب: مبارك صحته زي البمب

"شوبير" يكشف مفاجأة بشأن مشاركة الزمالك بمباراة القمة

الرياضة

شوبير
شوبير
Advertisements

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

أحمد عيد يفجر مفاجأة مدوية عن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

#

"المصيلحي" يكشف مفاجأة بشأن الخبز المدعم

#

السوبر الإفريقي يشعل الخلاف بين «شوبير» و«العدل»

#

شوبير يكشف مفاجأة صادمة عن الجماهير التي استقبلت الزمالك في قطر

إعدام

تنفيذ

جنايات القاهرة

هشام عشماوي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن أن الزمالك لن ينسحب من مباراة القمة، وسيخوض لقاء الأهلي المؤجل بينهما من الجولة الرابعة للدوري الممتاز.
ومن المقرر أن يلتقي الأهلي أمام الزمالك في السابعة والنصف مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي في مباراة  مؤجلة بينهما من الجولة الرابعة للدوري الممتاز.

 
وأوضح شوبير، في تصريحات عبر برنامجه على إذاعة “أون سبورت إف إم”،: “بالرغم من قرار الزمالك عدم لعبه مباراة القمة والانسحاب من الدوري الممتاز فإنه سيخوض لقاء الأهلي”.


وأكد: “الزمالك سيعلن تمسك الإدارة والجهاز الفني بالمشاركة في المباراة، لتأكيد أحقية الفريق بالتتويج بالسوبر المحلي، وسيتحملوا النتيجة رغم رفض مجلس إدارة الزمالك فكرة استكمال مسابقة الدوري الممتاز”.


وتابع: “الزمالك يخشى تعرضه للعقوبة بخصم 6 نقاط من رصيده وهبوطه إلى الدرجة الرابعة في حالة الانسحاب من الدوري”.


وأكمل: “الأهلي لم يلمح في بيانه إلى انسحابه من الدوري، ولكنه أعلن عدم التعاون مع اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، وسيخوض لقاء القمة”.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

رسائل النور..الحقيقة والطريق إليها

د. هشام الحمامي

فوبيا حضور الجماهير

فراج إسماعيل

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» رئيس حي الأسمرات: بنعمل اللي محدش يعمله
» أمر رئاسي بتوفير معارض للمواطنين بهذه السلع
» منتخب الشباب يواجه فلسطين في كأس العرب
» وزير التعليم عن عجز المعلمين: دي مش مشكلتي
» الصحة العالمية: العطس في الكم هو الأفضل
» وفد "فيفا" يزور "الجبلاية"
» أحمد العوضي يثير الجدل بمواصفات فتاة أحلامه
» «الشيطان سايقه»..باسم سمرة يفتح النار على محمد رمضان
» المصرى يواصل تدريباته استعدادا لـ"نهضة بركان"
» مصرع 10 أشخاص بطريق المطار
» بشعة.. سوري يرجم زوجته وابنه حتى الموت

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:27 م

  • فجر

    05:10

  • شروق

    06:33

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:27

  • مغرب

    17:54

  • عشاء

    19:24

من الى
أرشيفية
سد النهضة
عبدالله رشدي يتحدث لـ"المصريون"
أرشيفية
وزيرة الصحة