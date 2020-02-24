"شوبير" يكشف مفاجأة بشأن مشاركة الزمالك بمباراة القمة

24 فبراير 2020 - 11:53 ص

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن أن الزمالك لن ينسحب من مباراة القمة، وسيخوض لقاء الأهلي المؤجل بينهما من الجولة الرابعة للدوري الممتاز.





ومن المقرر أن يلتقي الأهلي أمام الزمالك في السابعة والنصف مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي في مباراة مؤجلة بينهما من الجولة الرابعة للدوري الممتاز.





وأوضح شوبير، في تصريحات عبر برنامجه على إذاعة “أون سبورت إف إم”،: “بالرغم من قرار الزمالك عدم لعبه مباراة القمة والانسحاب من الدوري الممتاز فإنه سيخوض لقاء الأهلي”.









وأكد: “الزمالك سيعلن تمسك الإدارة والجهاز الفني بالمشاركة في المباراة، لتأكيد أحقية الفريق بالتتويج بالسوبر المحلي، وسيتحملوا النتيجة رغم رفض مجلس إدارة الزمالك فكرة استكمال مسابقة الدوري الممتاز”.









وتابع: “الزمالك يخشى تعرضه للعقوبة بخصم 6 نقاط من رصيده وهبوطه إلى الدرجة الرابعة في حالة الانسحاب من الدوري”.







