  • الإثنين 24 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر12:37 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
عمرو الجنايني

الجنايني عن احتضانه لـ"شيكابالا": "الفيديو اتلعب فيه"

الإعلامي عمرو أديب

"أديب": بيلعبونا لعبة القط والفار

محمد رمضان

الطيار الموقوف لـ"رمضان": عيب أوي أحنا مش عصابة

شوبير

"شوبير" يكشف مفاجأة بشأن مشاركة الزمالك بمباراة القمة

مجدي عبد الغني

فعل غريب لا يقوم به غير لاعيبة الدورى المصرى

هشام عشماوي

تنفيذ حكم الإعدام بالإرهابي هشام عشماوي

الاهلى والزمالك

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة لها

الطقس

"الأرصاد" تحذر من طقس الساعات المقبلة

تركي آل شيخ

"آل الشيخ" يدعم "الخطيب" ضد "الجبلاية"

فريد الديب

الديب: مبارك صحته زي البمب

تنفيذ حكم الإعدام بالإرهابي هشام عشماوي

قضايا وحوادث

هشام عشماوي
هشام عشماوي
Advertisements

متابعات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

لاغتصابهما فتاة.. إعدام شابين بدولة عربية في ميدان عام

#

تنفيذ حكم الإعدام فى مغتصب "طفلة البامبرز"

#

أول فيديو لاعترافات هشام عشماوي

#

تأييد حكم الإعدام على خاطف الطفلة «ذهب»

أفادت مصادر مطلعة، بأن مصلحة السجون نفذت حكم الإعدام في الإرهابي هشام عشماوي، المتورط فى العديد من قضايا الإرهاب في البلاد حسب صحيفة أخبار اليوم. 
وهشام عشماوي مصنف ضمن أخطر الإرهابيين في المنطقة، وألقي القبض عليه في ليبيا في أكتوبر 2018، ليتم تسليمه إلى السلطات المصرية في مايو 2019، ومنذ هذا الوقت بدأت رحلته مع المحاكم في عشرات الجرائم الضالع فيها.
وكان عشماوي ضابطا في القوات الخاصة المصرية قبل أن يصبح إرهابيا خطيرا في 2012، وقد اعتقلته قوات الجيش الوطني الليبي في درنة شرقي ليبيا، خلال معارك  لدحر المجموعات الإرهابية التي كانت تسيطر على المدينة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد حكمت على عشماوي بالإعدام، وإحالة أوارقه إلى المفتي للتصديق عليها.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

رسائل النور..الحقيقة والطريق إليها

د. هشام الحمامي

فوبيا حضور الجماهير

فراج إسماعيل

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» رئيس حي الأسمرات: بنعمل اللي محدش يعمله
» أمر رئاسي بتوفير معارض للمواطنين بهذه السلع
» منتخب الشباب يواجه فلسطين في كأس العرب
» وزير التعليم عن عجز المعلمين: دي مش مشكلتي
» الصحة العالمية: العطس في الكم هو الأفضل
» وفد "فيفا" يزور "الجبلاية"
» أحمد العوضي يثير الجدل بمواصفات فتاة أحلامه
» «الشيطان سايقه»..باسم سمرة يفتح النار على محمد رمضان
» المصرى يواصل تدريباته استعدادا لـ"نهضة بركان"
» مصرع 10 أشخاص بطريق المطار
» بشعة.. سوري يرجم زوجته وابنه حتى الموت

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:27 م

  • فجر

    05:10

  • شروق

    06:33

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:27

  • مغرب

    17:54

  • عشاء

    19:24

من الى
أرشيفية
سد النهضة
عبدالله رشدي يتحدث لـ"المصريون"
أرشيفية
وزيرة الصحة