السياحة والآثار تستعدان لافتتاح مشروع ترميم هرم زوسر المدرج

24 فبراير 2020 - 11:07 ص

في إطار خطة وزارة السياحة والآثار للحفاظ على المواقع الأثرية وتطويرها والنهوض بخدمات الزائرين بها، ولقرب افتتاح هرم زوسر المدرج بمنطقة سقارة الأثرية بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطوير المنطقة المحيطة به، تفقد الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار منطقة آثار سقارة للوقوف على آخر الأعمال قبيل الافتتاح.

وأوضح وزيري أن مشروع ترميم هرم سقارة هو احد أهم مشاريع الترميم التي تنفذها الوزارة فهرم زوسر هو أقدم بناء حجري في العالم.

شمل مشروع الترميم أعمال درء الخطورة، والترميم الخارجي والداخلي للهرم شمل تطوير مسارات الزيارة المؤدية للهرم والممرات الداخلية المؤدية لبئر الدفن وأعمال ترميم التابوت الحجري بالإضافة إلى أعمال الترميم الدقيق للحوائط.

وقال إن مشروع الترميم بدأ عام 2006 وتوقفت الأعمال عام 2011 واستأنف في نهاية عام 2013، وأعمال الترميم شملت الواجهات الخارجية للهرم وتثبيت الحجارة المقلقلة، وترميم مباني وسلالم المدخل الجنوبي والمدخل الشرقي من الخارج، بالإضافة إلى أعمال الترميم الدقيق وتهيئة وتنظيف جميع الممرات الداخلية للهرم، وجاري أعمال التسوية في الناحية الشرقية للهرم، بالإضافة إلى تمهيد مسارات الزيارة، ووضع نظام حديث للإضاءة.

وقالت إيمان زيدان مساعد الوزير لشئون الاستثمار وتنمية الموارد المالية، إن أعمال تطوير منطقة هرم سقارة شملت تمهيد الطريق من بداية بوابات المنطقة الأثرية وحتى الأسوار الخارجية لمدخل الهرم، بما يتماشى مع طبيعة المنطقة الأثرية لتسهيل وصول الزائرين بصفة عامة وذوي الاحتياجات الخاصة بصفة خاصة.

وأوضحت داليا خطاب المشرف على إدارة تطوير المواقع الأثرية والمتاحف بمكتب وزير السياحة والآثار، أن عملية تطوير المنطقة تمت طبقا لخطة عمل متكاملة بالتعاون مع القطاع الخاص؛ بهدف الحفاظ على المنطقة الأثرية وتوفير سبل الراحة والخدمات للزائرين.

وتضمنت أعمال التطوير أيضا وضع لوحات إرشادية لتحديد مسار الزيارة للزائرين داخل المنطقة، ولوحات شارحة لتاريخ المنطقة والآثار الموجودة بها، بالإضافة إلى توفير زي موحد للعاملين بالنظافة ولأفراد الأمن، مؤكده على أن جميع الخدمات يستطيع الزائر أن يلاحظها بمجرد وصوله إلى المنطقة الأثرية.

جدير بالذكر أن هرم زوسر المدرج هو أول هرم وأول بناء حجري في العالم يقع الهرم فى منطقة آثار سقارة، أو كما يطلق عليه العديد من الناس الهرم المدرج، هو أحد المعالم الأثرية المهمة بجبانة سقارة غرب مدينة ممفيس القديمة فى مصر، بناه أمنحوتب خلال القرن الـ27 ق.م، ليدفن بداخله زوسر.