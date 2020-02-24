متحف الأقصر ينظم لجانًا طبية لـ"حياة بلا سرطان"

24 فبراير 2020 - 10:57 ص

تحت شعار "حياة بلا سرطان" يبدأ متحف الأقصر بمحافظة الأقصر في صعيد مصر في تنظيم لجان طبية للكشف المبكر عن سرطان الثدي وذلك يوم الخميس الموافق 27 فبراير 2020.

وقال السيد مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، إن تلك اللجان الطبية تأتي تأكيدا على أهمية الدور التعريفي والتوعوي للجمهور بمرض سرطان الثدي، ومن المقرر أن تنعقد هذه اللجان كل يوم خميس على مدار شهر مارس، باعتبارها مبادرة مجتمعية لدعم مرضى السرطان في صعيد مصر.

ومن جانبه أوضح علاء حسين مدير متحف الأقصر، أن المتحف قام بتدشين مبادرة بعنوان ”لحياة أفضل“ بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي بالأقصر، ووزارة التضامن الاجتماعي وعدد من الجهات الحكومية، للكشف المبكر عن الأمراض بصفة عامة والقضاء عليها، طبقا للمناسبات الصحية العالمية.

وأشار إلى أنه على هامش المبادرة سيقام ندوة ثقافية عن الطب في مصر القديمة، يليها محاضرة حول الأورام السرطانية بشكل عام وسرطان الثدي بشكل خاص وكيفية الكشف عنه تلقيها الدكتورة نهال ثروت طبيبة أورام بمستشفى الأقصر الدولي .