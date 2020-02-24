أولى قوافل مبادرة "نبض حياة" لعلاج مرضى القلب غير القادرين

24 فبراير 2020 - 10:52 ص

نظمت مؤسسة صناع الخير للتنمية أولى قوافل مبادرة "نبض حياة" التى تنظمها المؤسسة بالتعاون مع باير وتحت رعاية مجلس الوزراء لتشخيص حالات مرضى القلب والتمهيد لإجراء التدخلات الطبية المطلوبة لهم بالمجان سواء قسطرة قلب علاجية وتركيب دعامات أو عمليات قلب مفتوح.

تم تنظيم القافلة داخل المستشفى العام بالخارجة بالوادى الجديد برعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وبحضور الدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ وبالتنسيق مع مدرية الصحة بالمحافظة.

وأكد هانى عبد الفتاح المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الخير أن قافلة "نبض حياة" بالوادى الجديد ضمت استشارين من المعهد القومى للقلب ووقعت الكشف على 60 حالة من حالات مرضى القلب شديدة الخطورة والتى تحتاج إلى تدخل طبى عاجل.

وأشار عبد الفتاح إلى أن صناع الخير تعمل على استكمال الخدمات الطبية المطلوبه للحالات التى تم توقيع الكشف عليها فى القافلة وذلك بإجراء 7عمليات قسطره علاجية وتركيب الدعامات فى أقرب وقت ممكن.

وأضاف أن اختيار صناع الخير لإطلاق اولى قوافل "نبض حياة" من الوادى الجديد يأتى تاكيدا على استهداف المبادرة الجديدة كل مرضى القلب غير القادرين فى كل شبر على ارض مصر.

من جهتها أعربت الدكتورة حنان مجدى نائب محافظ الوادى عن شكرها وامتنانها ل صناع الخير لإطلاق أولى قوافل مبادرة نبض حياة لعلاج مرضى القلب بالوادى الجديد،مؤكده أن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أصدر توجهاته للجهات التنفيذية بالمحافظة لتقديم كل الدعم لإنجاح القافلة وتسهيل عمل صناع الخير بكل ماتقدمه داخل قرى ومدن المحافظة.



