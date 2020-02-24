"الأرصاد" تحذر من طقس الساعات المقبلة

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محمود شاهين

مصر الأولي

حذر الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد من حالة من عدم الاستقرار ستشهدها البلاد خلال الساعات المقبلة، حيث تنخفض درجات الحرارة، وتتساقط الأمطار الغزيرة على بعض المناطق.

وأضاف "شاهين"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، أن درجة الحرارة الصغرى تصل إلى 10 درجات، ومتوقع أن تزيد كميات السحب خلال الساعات المقبلة، وتشتد غزارة الأمطار على السواحل الشمالية، والوجه البحري".

وتابع: "ستحدث زيادة في الأمطار على القاهرة الساعات المقبلة، ومناطق عديدة من سيناء، مشددًا على ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة، ومتابعة النشرات الجوية.

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