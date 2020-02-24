» وفد "فيفا" يزور "الجبلاية"

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يزور اليوم وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني، لاستكمال المناقشات حول بنود لائحة العمل الجديدة للاتحاد، والتى يأتى وضعها ضمن التكليفات المكلفة بها اللجنة الخماسية لإدارة شئون الاتحاد.

كما يتطرق الاجتماع لمناقشة النظام الذى ستجرى عليه الانتخابات المقبلة لاختبار مجلس إدارة جديد لإدارة شئون الاتحاد.

وتنتهى ولاية اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة بنهاية دورة الألعاب الأوليمبية المقرر إقامتها بطوكيو فى يوليو وأغسطس المقبلين، على أن يتم إقامة انتخابات لمجلس إدارة جديدة.


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