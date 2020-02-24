الديب: مبارك صحته زي البمب

24 فبراير 2020 - 10:25 ص

رد المحامي فريد الديب، على الأنباء التي ترددت بشأن مرض الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ودخوله في غيبوبة، قائلاً: "حالته النفسية تحسنت كثيرًا بعد براءة جمال وعلاء مبارك، ما أدى إلى تحسن صحته".

وأضاف "الديب"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث": "مبارك أجرى عملية جراحية وما زال يخضع لعلاج مكثف في المستشفي، يظل في العناية المركزة احتياطيًا لظروف صحته وسنه؛ ليتم رعايته.

وتابع: أن مبارك لم يزل ورمًا من المعدة، وليس لديه ورم من الأساس، ولم يدخل في غيبوبة، وسيغادر المستشفى خلال أيام، معقبا: " صحته زي البمب".