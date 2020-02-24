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رضا عبد العال
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الزمالك

الاهلى

رضا عبد العال



فجر الكابتن رضا عبدالعال، المحلل الرياضي، مفاجأة مدوية عن مباراة الأهلي والزمالك، قائلا: "المباراة كانت مؤجلة في الأساس، وليس لها قيمة، وفيفا أصلا ميعرفش إن فيه مباراة بين الأهلي والزمالك غدًا".

وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، النادي الأهلي مصدوم بسبب خسارته كأس السوبر أمام الزمالك ويرفض العقوبات، لافتًا إلى أن اتحاد كرة القدم يعاند رئيس نادي الزمالك والأهلي بعدم تأجيل مباراة الغد.

وتابع: "يجب على اتحاد الكرة أن يصدر بيانًا رسميًا بتأجيل مباراة القمة، لتهدئة الرأي العام، مشيرًا إلى أن اتحاد كرة القدم ضعيف، ويجب على أعضائه الاستقالة فورًا".

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