» المصرى يواصل تدريباته استعدادا لـ"نهضة بركان"

24 فبراير 2020 - 09:57 ص

يواصل فريق المصري تدريباته بمعسكره المغلق بأحد فنادق مدينة الإسماعيلية، استعدادًا لمباراته المهمة والمرتقبة بذهاب دور الثمانية بالبطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتى تجمعه بضيفه فريق نهضة بركان المغربى والمقرر إقامتها بالسويس فى الثامنة مساء الأحد أول مارس المقبل.

وفـَضّل طارق العشرى، المدير الفنى للفريق اصطحاب 30 لاعبًا إلى المعسكر للتعرف عن قرب على إمكانيات جميع اللاعبين قبل خوض غمار المنافسات الأفريقية والمحلية.