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الكويت نعلن إصابة 3 أشخاص بفيروس كورونا

عرب وعالم

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الولايات المتحدة و "فيروس كورونا"
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وكالات- الدويني فولي

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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الاثنين، عن إصابة ثلاثة أشخاص من القادمين من إيران بفيروس ”كورونا“، بعد إجراء الفحوصات الأولية لهم عقب عودتهم من إيران على متن الطائرات التي أرسلتها الكويت يومي السبت والأحد لإجلاء مواطنيها من إيران التي شهدت عدة حالات وفاة وإصابة بهذا الفيروس المستجد.

وقالت وزارة الصحة في بيان رسمي إن ”الحالات الثلاثة هي لمواطن يبلغ من العمر 53 عاما والثانية لمواطن سعودي يبلغ من العمر 61 عاما، وإن حالتهما الصحية إلى الآن طبيعية ولم تظهر عليهما أي أعراض للمرض، أما الحالة الثالثة فهي لشاب من البدون ويبلغ من العمر 21 عاما وهناك بوادر أولية ظهرت بأعراض المرض“.

وأكدت الوزارة أن ”جميع الحالات تحت المراقبة المستمرة من الهيئة الطبية“، مبينة أنها ”قامت بعمل مسوحات للكشف عن الفيروس باستخدام الكواشف الفيروسية المعتمدة للكشف عن فيروس كورونا“.

وأعلنت الكويت منذ يوم الخميس عن تعليق رحلاتها من وإلى إيران، ومنع دخول السفن الإيرانية إلى البلاد، وإجلاء مواطنيها من إيران بعد الكشف عن وجود إصابات بـ ”كورونا“ في إيران ووفاة عدد من المصابين.

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