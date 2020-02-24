دولة عربية تسجل أول حالة إصابة بـ"كورونا"

24 فبراير 2020 - 09:48 ص

أعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

وأوضحت في بيان، نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا)، أن الحالة لمواطن بحريني قادم من إيران، مضيفة أنه تم الاشتباه بإصابته وظهور أعراض الفيروس عليه "وتم نقله فورا للعلاج، وإجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من إصابته بالفيروس.

وأكدت الوزارة أنها قامت بإتباع جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة إثر اشتباهها بإصابته بالفيروس حيث تم إجراء التحاليل اللازمة عبر فريق طبي مختص كما تم استدعاء المخالطين للمريض وتطبيق إجراءات العزل المعتمدة عليهم.