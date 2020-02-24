  • الإثنين 24 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر12:35 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
عمرو الجنايني

الجنايني عن احتضانه لـ"شيكابالا": "الفيديو اتلعب فيه"

الإعلامي عمرو أديب

"أديب": بيلعبونا لعبة القط والفار

محمد رمضان

الطيار الموقوف لـ"رمضان": عيب أوي أحنا مش عصابة

شوبير

"شوبير" يكشف مفاجأة بشأن مشاركة الزمالك بمباراة القمة

مجدي عبد الغني

فعل غريب لا يقوم به غير لاعيبة الدورى المصرى

هشام عشماوي

تنفيذ حكم الإعدام بالإرهابي هشام عشماوي

الاهلى والزمالك

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة لها

الطقس

"الأرصاد" تحذر من طقس الساعات المقبلة

تركي آل شيخ

"آل الشيخ" يدعم "الخطيب" ضد "الجبلاية"

فريد الديب

الديب: مبارك صحته زي البمب

دولة عربية تسجل أول حالة إصابة بـ"كورونا"

عرب وعالم

فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements

أشرف العبساوى

أخبار متعلقة
#

سامسونج تعلن عن إصابة أول حالة بفيروس كورونا

#

أول تعليق لإيران على إصابة مسئولها بـ"كورونا"

#

تسجيل أول إصابة بـ"كورونا" في لبنان

#

إسرائيل تعلن تسجيل أو حالة إصابة بـ«كورونا»

البحرين

فيروس

كورونا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

وأوضحت في بيان، نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا)، أن الحالة لمواطن بحريني قادم من إيران، مضيفة أنه تم الاشتباه بإصابته وظهور أعراض الفيروس عليه "وتم نقله فورا للعلاج، وإجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من إصابته بالفيروس.

وأكدت الوزارة أنها قامت بإتباع جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة إثر اشتباهها بإصابته بالفيروس حيث تم إجراء التحاليل اللازمة عبر فريق طبي مختص كما تم استدعاء المخالطين للمريض وتطبيق إجراءات العزل المعتمدة عليهم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

رسائل النور..الحقيقة والطريق إليها

د. هشام الحمامي

فوبيا حضور الجماهير

فراج إسماعيل

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» رئيس حي الأسمرات: بنعمل اللي محدش يعمله
» أمر رئاسي بتوفير معارض للمواطنين بهذه السلع
» منتخب الشباب يواجه فلسطين في كأس العرب
» وزير التعليم عن عجز المعلمين: دي مش مشكلتي
» الصحة العالمية: العطس في الكم هو الأفضل
» وفد "فيفا" يزور "الجبلاية"
» أحمد العوضي يثير الجدل بمواصفات فتاة أحلامه
» «الشيطان سايقه»..باسم سمرة يفتح النار على محمد رمضان
» المصرى يواصل تدريباته استعدادا لـ"نهضة بركان"
» مصرع 10 أشخاص بطريق المطار
» بشعة.. سوري يرجم زوجته وابنه حتى الموت

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:27 م

  • فجر

    05:10

  • شروق

    06:33

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:27

  • مغرب

    17:54

  • عشاء

    19:24

من الى
أرشيفية
سد النهضة
عبدالله رشدي يتحدث لـ"المصريون"
أرشيفية
وزيرة الصحة