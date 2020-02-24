أحمد عيد يفجر مفاجأة مدوية عن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

24 فبراير 2020 - 07:41 ص

فجر أحمد عيد عبد الملك - لاعب الزمالك السابق - مفاجأة من العيار الثقيل حول مباراة القمة المقرر إقامتها اليوم بين الأهلي و الزمالك.



وقال "عبد الملك" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : اللي بيهري .. اللاعيبة روحت .. مفيش ماتش ".



وكان رئيس نادي الزمالك أكد انسحاب فريقه من الدوري لحين استقالة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني.



وسرت شائعات تقول إن "كارتيرون" - المدير الفني للزمالك - رفض مغادرة اللاعبين للمعسكر المغلق الخاص بالمباراة .





