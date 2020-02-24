انفعال رضا عبد العال بسبب قرارات لجنة الانضباط: بيعاندوا الأهلي

أحمد عادل شعبان
انفعل رضا عبد العال - نجم الأهلي والزمالك السابق - بسبب قرارات لجنة الانضباط ، مؤكدًا أنه لا يوجد كبير في كرة القدم المصرية .
وأضاف في مداخلة مع برنامج "مساء DMC" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري: كل اللي بيحصل دا بسبب إن النادي الأهلي خسر السوبر والزمالك فاز .. طب ما يلغوا السوبر .
وأضاف: كهربا سبب الاحتقان الذي حدث في المباراة .. واتحاد الكرة جاي ياخد قرار إن مباراة القمة في الدوري تتلعب ومتتأجلش وربنا يستر لو اتلعبت .
وأردف: الأهلي مصدوم ويرفض العقوبات بسبب خسارته السوبر ، واتحاد الكرة يريد يثبت أنه قوي ، فقرر يعاند الأهلي ثم يعاند الزمالك ويقيم القمة في ميعادها .. موقفهم ضعيف ويجب عليهم الاستقالة.
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