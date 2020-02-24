انفعال رضا عبد العال بسبب قرارات لجنة الانضباط: بيعاندوا الأهلي

24 فبراير 2020 - 07:33 ص

انفعل رضا عبد العال - نجم الأهلي والزمالك السابق - بسبب قرارات لجنة الانضباط ، مؤكدًا أنه لا يوجد كبير في كرة القدم المصرية .



وأضاف في مداخلة مع برنامج "مساء DMC" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري: كل اللي بيحصل دا بسبب إن النادي الأهلي خسر السوبر والزمالك فاز .. طب ما يلغوا السوبر .



وأضاف: كهربا سبب الاحتقان الذي حدث في المباراة .. واتحاد الكرة جاي ياخد قرار إن مباراة القمة في الدوري تتلعب ومتتأجلش وربنا يستر لو اتلعبت .



وأردف: الأهلي مصدوم ويرفض العقوبات بسبب خسارته السوبر ، واتحاد الكرة يريد يثبت أنه قوي ، فقرر يعاند الأهلي ثم يعاند الزمالك ويقيم القمة في ميعادها .. موقفهم ضعيف ويجب عليهم الاستقالة.



