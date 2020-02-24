إبراهيم سعيد يهاجم لجنة الانضباط: معرفش كهربا عمل ايه؟

أحمد عادل شعبان
شن إبراهيم سعيد - نجم الأهلي والزمالك السابق - هجوما شرسا على لجنة الانضباط بعد قراراتها بخصوص لاعبي الأحمر والأبيض .
وقال "سعيد" في لقاء مع برنامج "البريمو" الذي يقدمه الإعلامي "محمد فاروق" : أنت زودت الاحتقان أكتر .. دا يقولك اتحاد الكرة جه عليا ودا يقول نفس الكلام .
وأضاف: أنت أوقفت لاعبين وهتخلي الأندية تخسر .. المفروض أقصى عقوبة 4 مباريات إيقاف وممكن تعمل غرامة ضخمة .
واستدرك: دي لجنة مش جاية بجمعية عمومية ومش منتخبة .. ومعرفش كهربا عمل ايه .. جايز حاجة حصلت في الكواليس .
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