نوح يكشف السبب الحقيقي لاعتزال المقاول الهارب للسياسة

أحمد عادل شعبان
كشف مختار نوح - الباحث في شئون الجماعات - مفاجأة مدوية عن أسباب اعتزال المقاول الهارب محمد علي للسياسة .
وقال في تصريحات لبرنامج "الكبسولة" الذي تقدمه الإعلامية أماني الخياط على شاشة "اكسترا نيوز" : حدث خلافا بين أيمن نور والمقاول على 5 ملايين دولار .
وأضاف: كان محمد علي يريد الحصول على تلك الأموال ، لكن أيمن نور قال إنها تم استخدامها للتغطية الإعلامية عليه .
وتابع: القيادي الإخواني عمرو دراج حاول التوسط بين الاثنين لكن فشلت وساطته ، وقرر محمد علي اعتزال السياسة لأنه لم يحصل على المال.
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