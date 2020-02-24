نوح يكشف السبب الحقيقي لاعتزال المقاول الهارب للسياسة

24 فبراير 2020 - 07:01 ص

كشف مختار نوح - الباحث في شئون الجماعات - مفاجأة مدوية عن أسباب اعتزال المقاول الهارب محمد علي للسياسة .



وقال في تصريحات لبرنامج "الكبسولة" الذي تقدمه الإعلامية أماني الخياط على شاشة "اكسترا نيوز" : حدث خلافا بين أيمن نور والمقاول على 5 ملايين دولار .



وأضاف: كان محمد علي يريد الحصول على تلك الأموال ، لكن أيمن نور قال إنها تم استخدامها للتغطية الإعلامية عليه .



وتابع: القيادي الإخواني عمرو دراج حاول التوسط بين الاثنين لكن فشلت وساطته ، وقرر محمد علي اعتزال السياسة لأنه لم يحصل على المال.



