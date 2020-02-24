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بشعة.. سوري يرجم زوجته وابنه حتى الموت

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متابعات- أمينة عبد العال

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حلب

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رجم رجل سوري عائد من الدنمارك زوجته البالغة من العمر 27 عاما، ونجله ذو الـ 10 أعوام، بالحجارة حتى فارقا الحياة، دون معرفة الأسباب وراء فعلته الشنيعة التي هزت المجتمع السوري.

وأفادت الصحافة المحلية بأن الحادثة وقعت في بلدة "كوباني" عين الحرب في محافظة ريف حلب بسوريا، وأن الرجل لم يعلن عن الأسباب وراء ما أقدم عليه مساء السبت.

جدير بالذكر أن القاتل أسرع بتسليم نفسه إلى السلطات التي بدورها باشرت التحقيق في الحادثة.


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