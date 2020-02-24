بشعة.. سوري يرجم زوجته وأبنه حتى الموت

24 فبراير 2020 - 09:10 ص

رجم رجل سوري عائد من الدنمارك زوجته البالغة من العمر 27 عام، ونجله ذو الـ 10 أعوام، بالحجارة حتى فارقا الحياة، دون معرفة الأسباب وراء فعلته الشنيعة التي هزت المجتمع السوري.

وأفادت الصحافة المحلية أن الحادثة وقعت في بلدة "كوباني" عين الحرب في محافظة ريف حلب بسوريا، وأن الرجل لم يعلن عن الأسباب وراء ما أقدم عليه مساء السبت.

جدير بالذكر أن القاتل أسرع بتسليم نفسه إلي السلطات التي بدورها باشرت التحقيق في الحادثة.