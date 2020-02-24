بؤرة جديدة لفيروس" كورونا".. وارتفاع مفاجئ في أعداد الوفيات

24 فبراير 2020 - 09:00 ص

أصبحت كوريا الجنوبية ثاني أكبر بؤرة لفيروس" كورونا" بعد أن تسببت سيدة ستينية مصابة في نقل العدوى إلي 129 شخص في كنيسة"يسوع شينشيونجي" في مدينة دايجو جنوب كوريا أثناء القداس، ليرتفع أعداد المصابين بالفيروس في كوريا إلي 763 إلي جانب ارتفاع أعداد الوفيات ليصل إلي 7 حالات، حسبما أعلنت "سيول".

وكانت السفينة السياحية"دايموند برينسيس" الراسية في ميناء "يوكوهاما" تعتبر ثاني أكبر بؤرة في العالم إلا أن عدد المصابين في كوريا تخطي حدود من أصيبوا علي متن السفينة، حسبما نشرت "سكاي نيوز".

جدير بالذكر أن الصين أعلنت ارتفاع مفاجئ في أعداد الوفاة للمصابين بالفيروس لتصل إلي 150 حالة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية لترتفع حالات الوفاة إلي 2592، كما تجاوزت أعداد المصابين الـ 76 ألف مصاب.