  • الإثنين 24 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر12:35 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
عمرو الجنايني

الجنايني عن احتضانه لـ"شيكابالا": "الفيديو اتلعب فيه"

الإعلامي عمرو أديب

"أديب": بيلعبونا لعبة القط والفار

محمد رمضان

الطيار الموقوف لـ"رمضان": عيب أوي أحنا مش عصابة

شوبير

"شوبير" يكشف مفاجأة بشأن مشاركة الزمالك بمباراة القمة

مجدي عبد الغني

فعل غريب لا يقوم به غير لاعيبة الدورى المصرى

هشام عشماوي

تنفيذ حكم الإعدام بالإرهابي هشام عشماوي

الاهلى والزمالك

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة لها

الطقس

"الأرصاد" تحذر من طقس الساعات المقبلة

تركي آل شيخ

"آل الشيخ" يدعم "الخطيب" ضد "الجبلاية"

فريد الديب

الديب: مبارك صحته زي البمب

بؤرة جديدة لـ "كورونا".. وارتفاع مفاجئ بأعداد الوفيات

عرب وعالم

فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

وفاة الحارس الشخصي لـ«رونالدو» بشكل مفاجئ

#

الولايات المتحدة تعلن عن رقم صادم لـ"فيروس كورونا"

#

حالة اشتباه جديدة لفيروس كورونا ببلد عربي

#

الكشف عن آخر تطورات حالة المصاب بـ"كورونا"

الصين

كوريا الجنوبية

سيول

فيروس كورونا

أصبحت كوريا الجنوبية ثاني أكبر بؤرة لفيروس "كورونا" بعد أن تسببت سيدة ستينية مصابة في نقل العدوى إلى 129 شخصا في كنيسة"يسوع شينشيونجي" في مدينة دايجو جنوب كوريا أثناء القداس، ليرتفع أعداد المصابين بالفيروس في كوريا إلى 763 إلي جانب ارتفاع أعداد الوفيات ليصل إلى 7 حالات، حسبما أعلنت "سيول".

وكانت السفينة السياحية"دايموند برينسيس" الراسية في ميناء "يوكوهاما" تعتبر ثاني أكبر بؤرة في العالم إلا أن عدد المصابين في كوريا تخطي حدود من أصيبوا علي متن السفينة، حسبما نشرت "سكاي نيوز".

جدير بالذكر أن الصين أعلنت ارتفاعا مفاجئا في أعداد الوفاة للمصابين بالفيروس لتصل إلى 150 حالة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية لترتفع حالات الوفاة إلى 2592، كما تجاوزت أعداد المصابين الـ 76 ألف مصاب.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

رسائل النور..الحقيقة والطريق إليها

د. هشام الحمامي

فوبيا حضور الجماهير

فراج إسماعيل

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» رئيس حي الأسمرات: بنعمل اللي محدش يعمله
» أمر رئاسي بتوفير معارض للمواطنين بهذه السلع
» منتخب الشباب يواجه فلسطين في كأس العرب
» وزير التعليم عن عجز المعلمين: دي مش مشكلتي
» الصحة العالمية: العطس في الكم هو الأفضل
» وفد "فيفا" يزور "الجبلاية"
» أحمد العوضي يثير الجدل بمواصفات فتاة أحلامه
» «الشيطان سايقه»..باسم سمرة يفتح النار على محمد رمضان
» المصرى يواصل تدريباته استعدادا لـ"نهضة بركان"
» مصرع 10 أشخاص بطريق المطار
» بشعة.. سوري يرجم زوجته وابنه حتى الموت

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:27 م

  • فجر

    05:10

  • شروق

    06:33

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:27

  • مغرب

    17:54

  • عشاء

    19:24

من الى
أرشيفية
سد النهضة
عبدالله رشدي يتحدث لـ"المصريون"
أرشيفية
وزيرة الصحة