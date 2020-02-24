بؤرة جديدة لـ "كورونا".. وارتفاع مفاجئ بأعداد الوفيات

24 فبراير 2020 - 09:00 ص

أصبحت كوريا الجنوبية ثاني أكبر بؤرة لفيروس "كورونا" بعد أن تسببت سيدة ستينية مصابة في نقل العدوى إلى 129 شخصا في كنيسة"يسوع شينشيونجي" في مدينة دايجو جنوب كوريا أثناء القداس، ليرتفع أعداد المصابين بالفيروس في كوريا إلى 763 إلي جانب ارتفاع أعداد الوفيات ليصل إلى 7 حالات، حسبما أعلنت "سيول".

وكانت السفينة السياحية"دايموند برينسيس" الراسية في ميناء "يوكوهاما" تعتبر ثاني أكبر بؤرة في العالم إلا أن عدد المصابين في كوريا تخطي حدود من أصيبوا علي متن السفينة، حسبما نشرت "سكاي نيوز".

جدير بالذكر أن الصين أعلنت ارتفاعا مفاجئا في أعداد الوفاة للمصابين بالفيروس لتصل إلى 150 حالة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية لترتفع حالات الوفاة إلى 2592، كما تجاوزت أعداد المصابين الـ 76 ألف مصاب.