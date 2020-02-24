الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع" المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.
وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين 24 فبراير ارتفاع طفيف في المعاملات الصباحية حيث سجل 15.59 جنيه.
وسجل الدولار في البنك الأهلي 15.53 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.63 جنيه، وسجل في البنك المركزي المصري 15.51 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.61 جنيه.
وسجل في بنك أبو ظبي الإسلامي 15.53 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.63 جنيه، وسجل في بنك قناة السويس 15.51 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.61 جنيه.
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