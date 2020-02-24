أحمد حسن يفجر مفاجأة تغير مجرى الأحداث في إيقاف لاعبي الأهلي

24 فبراير 2020 - 05:58 ص

انتقد أحمد حسن - نجم الأهلي والزمالك السابق - قرارات لجنة الانضباط بوقف محمود عبد المنعم "كهربا" لنهاية الموسم.



وقال "حسن" في تصريحات إعلامية: اللجنة الخماسية استهدفت محمود كهربا بعد أشهر من تركه الزمالك وانتقاله إلى الأهلي.



وأضاف: لو لم يكن هناك تحفز ضد كهربا فلماذا يتم وقفه لنهاية الموسم بينما شيكابالا 8 مباريات فقط؟.



واستدرك: حكم مباراة السوبر لم يكتب تقريرا للمباراة مثلما يزعموا ومراقب المباراة جمال الغندور لم يسافر لأبو ظبي أصلا .. كرة القدم تقام في مصر بالفهلوة.



