أحمد حسن يفجر مفاجأة تغير مجرى الأحداث في إيقاف لاعبي الأهلي

أحمد عادل شعبان
انتقد أحمد حسن - نجم الأهلي والزمالك السابق - قرارات لجنة الانضباط بوقف محمود عبد المنعم "كهربا" لنهاية الموسم.
وقال "حسن" في تصريحات إعلامية: اللجنة الخماسية استهدفت محمود كهربا بعد أشهر من تركه الزمالك وانتقاله إلى الأهلي.
وأضاف: لو لم يكن هناك تحفز ضد كهربا فلماذا يتم وقفه لنهاية الموسم بينما شيكابالا 8 مباريات فقط؟.
واستدرك: حكم مباراة السوبر لم يكتب تقريرا للمباراة مثلما يزعموا ومراقب المباراة جمال الغندور لم يسافر لأبو ظبي أصلا .. كرة القدم تقام في مصر بالفهلوة.
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