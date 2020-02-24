  • الإثنين 24 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر02:05 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
بالفيديو .. باسم سمرة: لم ألتق عائلة المشير قبل "صديق العمر"

أول رد من باسم سمرة على تصريحات محمد رمضان

صراع بين جماهير الأهلي والزمالك في مدرجات السويس

رد حاسم من "الأزهر" للفتوى على التحفيل بين جماهير الكرة

محمد رمضان

الطيار الموقوف يفتح النار مجددًا على محمد رمضان

أحمد حسن

أحمد حسن يفجر مفاجأة عن حكم السوبر ومراقب المباراة

مكرم محمد أحمد

مكرم محمد أحمد: هؤلاء حولوا كرة القدم إلى اقتتال وحرب

محمد فضل

تعليق ناري لـ محمد فضل على انسحاب نادي الزمالك

يعقوب السعدي

مواجهة نارية بين يعقوب السعدي ومحمد فضل بسبب "السوبر

عمرو الجنايني

أول تعليق لرئيس اتحاد الكرة بعد بيان الأهلي وانسحاب الزمالك

مجلس الأهلى

الأهلي يرفض عقوبات السوبر.. ويُهدد «الجنايني» بفيديوهات وصور

أرشيفية

بعد شيخ الأزهر.. تحرك عاجل لاستبدال الشبكة بوديعة بنكية

مطرب شهير: "أغاني المهرجانات وصلت للملابس الداخلية"

الصفحة الأخيرة

المهرجانات
المهرجانات
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

دينا تهاجم فنان شهير: ايه الأباحة وقلة الأدب دي؟

#

مقتل مطرب شهير داخل شقته

#

حكم الاستماع إلى أغانى المهرجانات؟.. الإفتاء تحسم الجدل

#

حلمي بكر: "أصوات بعض مطربي المهرجانات جيدة لكن بيحملوها زبالة"

علق الفنان حلمي عبد الباقي عضو نقابة المهن الموسيقية على أزمة منع أغاني المهرجانات، قائلاً: «النقابة بيت الفنانين والموسيقيين زي البيت بالضبط لما إبن بيغلط بيتعاقب».
وأضاف "عبدالباقي"، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج «القاهرة الآن» المذاع على  شاشة «العربية الحدث» أن هناك حالة من التناقض في المجتمع فبينما نتخذ القرار ينادي البعض بضرورة ترك الفن للشارع ويقولون لنا حرام سيبوهم بياكلوا عيش وإذا تركناهم نفس الناس تقول لنا إزاي سايبينهم كده ؟ ودي شيزوفرينيا. 
وتابع: «كلمات أغنية بنت الجيران لحسن شاكوش إلي قال فيها خمره وحشيش هي أقل هذه الأغنيات سوءاً وتمثل «الأطلال» بالنسبة لفئة المهرجانات لكن بالعودة للوراء وبمشاهدة أغاني أخرى نجد كلمات تصف الملابس الداخلية».

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

رسائل النور..الحقيقة والطريق إليها

د. هشام الحمامي

فوبيا حضور الجماهير

فراج إسماعيل

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» حبس الخادمة المتهمة في واقعة «فيديو سيدة الطالبية»
» مطرب شهير: "أغاني المهرجانات وصلت للملابس الداخلية"
» عمرو الجناينى يكشف حقيقة تأجيل لمباراة القمة
» نشأت الديهي يطالب بحل رادع للانفجار السكاني: "هنضيع"
» الرئيس الصيني: كورونا لا يزال قاسيا ومعقدا
» الدولار يتراجع أمام الجنيه مسجلًا رقمًا قياسيًا
» ارتفاع حالات الوفاة جراء كورونا في إيطاليا لهذا الرقم
» الأزهر للفتوى يُبين حكم قراءة القرآن على غير طهارة
» 705 جنيهًا.. أسعار الذهب تستقر عند أعلى مستوياتها
» بعد شيخ الأزهر.. تحرك عاجل لاستبدال الشبكة بوديعة بنكية
» تفاصيل هروب مريض نفسي من مستشفى بالسعودية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:10 ص

  • فجر

    05:10

  • شروق

    06:33

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:27

  • مغرب

    17:54

  • عشاء

    19:24

من الى
أرشيفية
سد النهضة
عبدالله رشدي يتحدث لـ"المصريون"
أرشيفية
وزيرة الصحة