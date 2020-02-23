تسكين 500 أسرة من أهالي حكر السكاكيني في الأسمرات

23 فبراير 2020 - 11:00 م

قال خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أنه تم اليوم البدء تسكين أهالي حكر السكاكيني في الأسمرات في والتي ستنتهي في غضون 8 أسابيع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك 500 أسرة من أهالي حكر السكاكيني سيت تسكينها في حي الأسمرات.