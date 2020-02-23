» عمرو الجناينى يكشف حقيقة تأجيل لمباراة القمة

23 فبراير 2020 - 10:50 م

قال عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة، إن كل فعل مشين يصدر من أي مشجع يقوم بدوره بالإساءة إلى كرة القدم المصرية ككل، مشيرا إلى أنه من السهل جدا أن تصل الكرة المصرية إلى المواصفات العالمية.



وأضاف خلال مداخله هاتفية له ببرنامج الحكاية، على قناة ام بي سي مصر، أنه لن يحيد عن الحق في اتخاذ القرارات داخل اللجنة، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة الخماسية ليس لهم أي دخل في القرارات التي اتخذت بشان العقوبات على لاعبي الأهلي والزمالك، مؤكدا على أنه لن يتم التراجع عن العقوبات إلا إذا قدم للقاضي تظلمات.

