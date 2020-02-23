» نشأت الديهي يطالب بحل رادع للانفجار السكاني: "هنضيع"

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أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن وزارة التعليم أعلنت ارتفاع أعداد التلاميذ من 19 مليون تلميذ خلال عام 2015، إلى 23 مليون تلميذ خلال 2020، مشددًا على أنه لو لم يكن هناك إجراءات توعية وحل رادع وناجع بالقانون للانفجار السكاني هنضيع.
وأوضح «الديهي»، مقدم برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TeN»، يوم الأحد، أن طلاب المدارس الذي ننفق عليهم طباشير وكتب وكراريس ودروس خصوصية، عددهم يعادل عدد سكان بعض الدول العربية.
وتابع مخاطبًا وزير التعليم،: «الله يقويك والله صعبان عليا، وزير مسئول عن 23 مليون طالب هذه مسئولية ضخمة جدًا، ومفيش دولة في العالم تستطيع أن تتحمل ذلك».
 

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