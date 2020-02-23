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"الديهي" : "لو مشينا وراء السوشيال ميديا كنا المرتشي طلع براءه"

الحياة السياسية

نشأت الديهي
نشأت الديهي
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المصريون ـ متابعات

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن محكمة النقض، رفضت يوم الأحد، طعن رئيس مصلحة الجمارك السابق جمال عبد العظيم، على حكم معاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات في قضية "رشوة رئيس مصلحة الجمارك ببورسعيد" ، وقضت بتأييد الحكم الصادر ضده.
وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، يوم الأحد، أن هناك حملة شعواء ضد الدولة متمثلة في الرقابة الإدارية للتشكيك في القبض على جمال عبد العظيم، والترويج أنه رجل شريف عفيف تفلت من عصر الصحابة، ويُحارب الفساد، والحيتان هم من دبروا له الرشوة للإيقاع به، رغم أنه تم ضبطته متلبس بالرشوة في استراحته، معقبًا: "القصص عن جمال عبد العظيم كلام نجيب محفوظ ميعرفش يكتبه".
وتابع، أن النقض أكدت أن جمال عبد العظيم، فاسد وحرامي ومرتشي، والقضية منتهية، مشددًا على أن عاطفة الشعب المصري جياشة، متوجهًا بالتحية للرقابة الإدارية والدولة التي لا تنظر سوى للقانون، مناشدًا نشطاء السوشيال ميديا والعالم الافتراضي، بألا يكون محكمة وقضاء بديل، وهذا غير مسموح، متسائلًا: "لمصلحة مين يتم التشكيك في القضاء وإجراءات الدولة وأن هناك تمييز بين المواطنين، لمصلحة مين التعاطف مع رئيس مصلحة الجمارك المرتشي وقاتل أبناءه، وقتلة النائب العام"، مشددًا على أن من يشككوا في إجراءات الدولة لهم أهداف خاصة ويقوموا بتوجيه السوشيال ميديا لإثارة البلبلة، وهذا فخ منصوب للنيل من مؤسسات الدولة المصرية وهيبتها وقضاءها.
وطالب، بوضع ضوابط وعقوبة على ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قضايا تشكك في مؤسسات الدولة، وهذا ليس بدعة ويتم تطبيقه في ألمانيا.

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