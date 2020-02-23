"الديهي" : "لو مشينا وراء السوشيال ميديا كنا المرتشي طلع براءه"

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن محكمة النقض، رفضت يوم الأحد، طعن رئيس مصلحة الجمارك السابق جمال عبد العظيم، على حكم معاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات في قضية "رشوة رئيس مصلحة الجمارك ببورسعيد" ، وقضت بتأييد الحكم الصادر ضده.



وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، يوم الأحد، أن هناك حملة شعواء ضد الدولة متمثلة في الرقابة الإدارية للتشكيك في القبض على جمال عبد العظيم، والترويج أنه رجل شريف عفيف تفلت من عصر الصحابة، ويُحارب الفساد، والحيتان هم من دبروا له الرشوة للإيقاع به، رغم أنه تم ضبطته متلبس بالرشوة في استراحته، معقبًا: "القصص عن جمال عبد العظيم كلام نجيب محفوظ ميعرفش يكتبه".

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، يوم الأحد، أن هناك حملة شعواء ضد الدولة متمثلة في الرقابة الإدارية للتشكيك في القبض على جمال عبد العظيم، والترويج أنه رجل شريف عفيف تفلت من عصر الصحابة، ويُحارب الفساد، والحيتان هم من دبروا له الرشوة للإيقاع به، رغم أنه تم ضبطته متلبس بالرشوة في استراحته، معقبًا: "القصص عن جمال عبد العظيم كلام نجيب محفوظ ميعرفش يكتبه".