الاحتلال: رصدنا إطلاق 21 قذيفة صاروخية من غزة

23 فبراير 2020 - 10:40 م

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، رصد إطلاق 21 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، اعترض 13 منها.



وقال الجيش، في بيان: "متابعة للتقارير عن إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل، وبعد التدقيق بالمعطيات تم رصد إطلاق 21 قذيفة صاروخية من غزة باتجاه إسرائيل".

وأشار إلى أن "قواته اعترضت 13 قذيفة قبل سقوطها في البلدات المحيطة بالقطاع".

ولم يتحدث بيان الجيش عن وقوع أي أضرار بشرية أو مادية جراء الصواريخ.

وفي بيان سابق مساء اليوم، أفاد الجيش بأنه رصد إطلاق 20 قذيفة صاروخية من القطاع باتجاه جنوبي إسرائيل، اعترض 10 منها فقط.

وأفات القناة الإسرائيلية 13 (الخاصة) أن عددا من الصواريخ أُطلقت باتجاه مناطق عسقلان وسديروت وكيسوفيم وكرم أبو سالم ومناطق أخرى.

وأشارت أن بلديتي عسقلان وسديروت أمرتا بفتح الملاجئ؛ بسبب القصف الصاروخي من غزة.

وسُمعت صافرات الإنذار في منطقة غلاف غزة جنوبي إسرائيل، عدة مرات مساء اليوم.

من جانبها، أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، في بيان، مسؤوليتها عن إطلاق صواريخ من قطاع غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية.

كما قالت حركة "الجهاد الإسلامي"، في بيان، أن المقاومة الفلسطينية في حالة استنفار خشية تمادي إسرائيل في توسيع عدوانها على القطاع.

يأتي ذلك بعد ساعات على قتل الجيش الإسرائيلي، صباح الأحد، للفلسطيني محمد الناعم (27 عاما)، وإصابته لـ3 آخرين، قرب السياج الأمني، جنوبي القطاع.

بيما حمّلت "سرايا القدس" إسرائيل المسؤولية عن تداعيات قتل الشاب الفلسطيني، الذي قالت إنه "أحد عناصرها".