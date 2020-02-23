العراق.. مقتل متظاهر وإصابة 12 في اشتباكات ببغداد

23 فبراير 2020 - 10:30 م

أفاد مصدر طبي عراقي، الأحد، بأن متظاهرا قتل وأصيب 12 آخرون بجروح، في اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين وسط بغداد.



وقال مصدر في دائرة صحة الرصافة للأناضول، طالبا عدم الكشف عن اسمه، إن "قوات الأمن فتحت النيران على المتظاهرين في ساحة الخلاني القريبة من ساحة التحرير وسط بغداد، ما أدى إلى مقتل متظاهر وإصابة 12 آخرين بجروح".

وأوضح المصدر أن "فرقا طبية نقلت المصابين على الفور إلى المستشفى".

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق رئيس البلاد برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.