» الرئيس الصيني: كورونا لا يزال قاسيا ومعقدا

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن فيروس "كورونا الجديد"، الذي تفشي في بلاده، "لا يزال قاسيا ومعقدا".



جاء ذلك خلال تصريحات صحفية أدلى بها عبر دائرة فيديو مغلقة برفقة عدد من مسؤولي مكافحة الأمراض في بلاده.

لكنه أكد أن حكومة بلاده تكافح "كورونا" في "التوقيت المناسب وبشكل فعال".

وأوضح أن الفيروس حصد منذ ظهوره أواخر العام الماضي وحتى الآن، أرواح أكثر من 2400 شخصا، مبينا أن مساعي السيطرة عليه تمر بـ"أكثر المراحل حساسية"، على حد تعبيره.

وأضاف أن "كورونا" بالنسبة لهم "أزمة واختبار"، مردفا: "الفيروس لا زال قاسيا ومعقدا".

وظهر الفيروس في مدينة ووهان وسط الصين لأول مرة، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.