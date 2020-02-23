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تنظيم القاعدة يقر بمقتل زعيمه في "جزيرة العرب"

عرب وعالم

قاسم الريمي
قاسم الريمي
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المصريون ووكالات

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أقر تنظيم "القاعدة" الإرهابي، الأحد، بمقتل زعيمه في شبه الجزيرة العربية قاسم الريمي، وتسمية السعودي خالد باطرفي خلفا للأخير، حسب بيان منسوب للتنظيم نشره موقع إلكتروني معني برصد أخبار الجماعات الإرهابية.
كانت الولايات المتحدة أعلنت، في 7 فبراير/شباط الجاري، مقتل الريمي في عملية عسكرية أمريكية باليمن ضمن جهود مكافحة الإرهاب، دون أن تحدد تاريخ مقتله.
ونقل موقع "سايت"، المعني برصد أخبار الجماعات الإرهابية، الأحد، بيانا منسوبا للتنظيم يفيد بمقتل "الشيخ الأمير أبي هريرة قاسم الريمي".
وأضاف البيان أن الريمي قُتل "بعد هجرةٍ وجهادٍ وصبرٍ وبلاء‎"، على حد تعبيره.
وأفاد المصدر ذاته بأن السعودي خالد باطرفي بـ"أبو المقداد الكندي"، صار الزعيم الجديد للتنظيم في شبه الجزيرة العربية.
ولم يتسن التأكد عبر مصدر مستقل من صحة البيان المنسوب لتنظيم القاعدة.
وفي يناير/كانون الثاني 2017، وضعت الخارجية الأمريكية خالد باطرفي على قائمتها لـ"الإرهابيين العالميين"، وحظرت أصوله وممتلكاته في الولايات المتحدة، ومنعت الأمريكيين من التعامل معه.
كان باطرفي من بين 300 سجين أطلقهم التنظيم خلال هجومهم على السجن المركزي بمدينة المكلا في محافظة حضرموت شرقي اليمن، في أبريل/نيسان 2015 بعد احتجاز لـ4 سنوات.
ويتخذ "تنظيم القاعدة في جزيرة العرب" من اليمن مقرا له. -

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