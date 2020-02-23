» ارتفاع حالات الوفاة جراء كورونا في إيطاليا لهذا الرقم

23 فبراير 2020 - 10:10 م

أعلنت إيطاليا، الأحد، ارتفاع حالات الوفاة في البلاد جراء فيروس كورونا الجديد إلى 3.



وقال أنجيلو بوريلي، المدير العام للدفاع المدني الإيطالي، في مؤتمر صحفي، إنهم سجلوا حالة وفاة ثالثة في مقاطعة لومبارديا شمالي البلاد.

وأوضح أن عدوى الفيروس انتقل إلى 152 شخصا، بينهم 25 وضعهم الصحي حرج، مبينا أن أعلى حالات إصابة بالفيروس سُجلت في لومبارديا بواقع 110 إصابات.

وأشار بوريلي إلى أن السلطات لم تتمكن بعد من تحديد أول شخص أو الأشخاص الذي تسببوا في انتقال المرض إلى البلاد.

وعلى ضوء التطورات الأخيرة في إيطاليا، علقت السلطات أنشطة التعليم لمدة أسبوع بالعديد في المدن، كما أغلقت العديد من الكنائس أبوابها بما فيها كاتدرائية دومو في ميلانو.

وظهر الفيروس في مدينة ووهان وسط الصين لأول مرة، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.