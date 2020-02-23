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"سرايا القدس" تعلن مسؤوليتها عن إطلاق صواريخ على إسرائيل

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أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، الأحد، مسؤوليتها عن إطلاق صواريخ من قطاع غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية.
وقالت في بيان، وصل الأناضول نسخة منه: "تعلن سرايا القدس مسؤوليتها عن قصف المستوطنات الصهيونية مساء اليوم، والتي تأتي ردا على اغتيال الشهيد المجاهد محمد الناعم والتنكيل بجسده".
وأضاف البيان: "سنرد على أي عدوان وإن عدتم عدنا".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، رصد إطلاق 20 قذيفة صاروخية من غزة باتجاه إسرائيل، حيث اعترض 10 منها.
يأتي ذلك بعد ساعات على قتل قوات الجيش الإسرائيلي، الفلسطيني محمد الناعم (27 عاما)، وإصابته 3 آخرين، قرب السياج الأمني جنوبي القطاع.
وحمّلت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لـ"الجهاد"، إسرائيل المسؤولية عن تداعيات قتل الشاب الفلسطيني، الذي قالت إنه "أحد عناصرها".


وقال الناطق باسم "سرايا القدس" أبو حمزة، عبر "تويتر": "اختراق وتوغل آليات العدو الصهيوني واستهدافها أحد مجاهدينا داخل حدود قطاع غزة بشكل وحشي ومجرم، عدوان واضح يجب على العدو أن يتحمل نتائجه". -

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