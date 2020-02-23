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705 جنيهًا.. أسعار الذهب تستقر عند أعلى مستوياتها

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أسعار الذهب

جرام الذهب

سوق الصاغة

شهدت أسعار الذهب، استقرارًا اليوم الأحد، خلال التعاملات المسائية، إذ سجل عيار 21 الأكثر شهرة ومبيعًا في محافظات مصر نحو 705 جنيهًا للجرام.

بينما سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 604 جنيهًا، ليسجل الجرام عيار 24 نحو 805 جنيهًا.

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 5640 جنيها، في حين بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1643 دولارا للأوقية.

ويشار إلى أن أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف بمحافظات مصر المختلفة، نتيجة التقلب المستمر في أسعار المعدن النفيس على مدى اليوم.

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