برودة وأمطار غزيرة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

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الأرصاد

طقس غدا

حال الطقس

طقس الاثنين

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين على كافة الأنحاء.

ومن المتوقع أن يشهد غدا الاثنين، بالقاهرة الكبرى طقس بارد نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا والرياح معتدلة.

فيما يشهد الوجه البحرى أيضا طقس بارد نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا والرياح معتدلة.

أما على السواحل الشمالية الغربية، فيكون الطقس بارد نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا، والرياح نشطة مما تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة للطقس على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، فتشهد طقس بارد نهارا، شديد البرودة ليلا، وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

بينما يكون الطقس في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة تمتد إلى شمال سلاسل جبال البحر الأحمر والرياح معتدلة، وشمال الصعيد طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا والرياح تنشط أحيانا.

في حين يشهد جنوب الصعيد طقس معتدل نهارا، شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة مثيرة للأتربة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين على محافظات مصر:

القاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 11 درجات.

الإسكندرية العظمى 16 والصغرى 12 درجات.

مطروح العظمى 15 درجة والصغرى 12 درجات.

سوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 8 درجات.

قنا العظمى 20 درجة والصغرى 8 درجات.

أسوان العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة.


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