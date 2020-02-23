خالد الجندي يطالب الأمن بتأجيل مباراة القمة

علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على أحداث الشغب بمباراة السوبر التي أقيمت بين فريقي الأهلي والزمالك مساء الخميس الماضي بدولة الإمارات.

وقال «الجندي»: «الجو مشحون جدًا ودخل علينا تعصب وتوتر والبعض يريد إشعالها نارًا، ولا أنصح بوجود الجمهور في المباريات لأن الجمهور ما زال يحتاج مزيدًا من الوعي».

وأضاف خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، المُذاع على فضائية "dmc "، أن ما حدث في الإمارات لو كان وقع في مصر كانت شظاياه ستتطاير، ناصحًا الجهات المختصة بتأجيل مباراة الأهلى والزمالك القادمة: «لأحسن الدنيا هتولع» على حد قوله.

وتابع: «يا اتحاد الكرة الوقت غير مناسب لمباراة تؤدي إلى التناطح والتعصب، وهذه مباراة ستكون أقرب إلى معركة ثأرية» وهذه ليست الروح الرياضية الواجبة».