» وصول طاقم حكام مباراة القمة إلى القاهرة

23 فبراير 2020 - 08:22 م

وصل طاقم الحكام الليتوانى إلى القاهرة منذ قليل لإدارة مباراة الأهلى والزمالك، فى الدورى المقرر إقامتها غداً فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة للدوري.

وأعلن جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، عن طاقم الحكام الليتوانى الذى سيدير مباراة الأهلى مع الزمالك يوم الإثنين، ضمن مسابقة الدورى الممتاز على النحو التالى:

جيديميناس ماسيكا.. حكم ساحة

فيتوتاس سميكوس.. مساعد أول

كاسلوسكاس.. مساعد ثان

دوناتاس رامساس.. حكم رابع