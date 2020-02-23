» بين عمارتين.. "هندي" ينهي حياته بطريقة شنيعة في السعودية

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حبل

هندى ينتحر

انتحار هندى

أنهى وافد هندي حياته بطريقة شنيعة في المملكة العربية السعودية، عندما شنق نفسه بحبل بين عمارتين.

ووقعت الحادثة بمحافظة جدة، حيث أعلنت السلطات الأمنية وفاة مقيم من الجنسية الهندية، عُثر عليه وقد لفَّ حبلاً حول رقبته في أعلى "هنجر" بين عمارتَيْن في حي الجوهرة بالمحافظة؛ وهو ما أدى إلى وفاته.

وبحسب المعلومات، بُلِّغت دوريات الأمن بالمحافظة عن قيام شخص بإيذاء نفسه؛ وهو ما تسبَّب في وفاته. وعلى الفور انتقل المختصون إلى الموقع.

وأضافت المصادر: فتحت شرطة محافظة جدة تحقيقًا في الواقعة لمعرفة هل الحادثة بها شبهة جنائية أم عرضية، فيما تم نقل الجثمان إلى المستشفى، واتخذت الإجراءات اللازمة كافة لمثل هذه الحالات.


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